Держборг України знизився на 1%
18:44, 25 червня 2013Суспільство
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Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за травень 2013 року знизилася на 656 млн дол., або на 0,95% - до 68,579 млрд дол.
Держборг знизився до 68,579 млрд дол
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.
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Згідно з повідомленням, з початку року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,084 млрд дол., або на 6,33%.
Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2013 року зросла на 2,7% - до 69,235 млрд дол., з початку року зростання становило 7,4%.
Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.
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