Держборг України знизився на 1%

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

На тему: Валовий зовнішній борг України зріс до $136,3 млрд

Згідно з повідомленням, з початку року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 4,084 млрд дол., або на 6,33%.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2013 року зросла на 2,7% - до 69,235 млрд дол., з початку року зростання становило 7,4%.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9%, і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.