На Тернопільщині підпалили автобус депутата від «Свободи»

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», у цій політичній силі розцінюють підпал автобуса як прояв тиску на депутата.

Нещодавно на сесії Чортківської міської ради розглядалося питання про продаж території колишнього військового стадіону Чорткова. При цьому фракція ВО «Свобода» виступила проти такого рішення, йдеться у повідомленні.

«Голова Чортківської РДА й одночасно голова районної організації Партії регіонів особисто слідкував за ходом голосування по цьому питанню, а представник податкової демонстративно записав прізвища незгодних із розбазарюванням місцевих земель. А вже вночі після сесії невідомий залишив палаючий пакет під автобусом депутата Чортківської міськради від «Свободи» Волошина. Добре, що вогонь помітив перехожий, який повертався з роботи, й відкинув палаюче лахміття та одразу повідомив про вогонь господаря автобуса. Якби розрахунки злочинця підірвати бензобак було втілено, вибух знищив би не лише автобус, а й суттєво пошкодив би будинок депутата», – повідомили в прес-службі облорганізації ВО «Свобода».

У Секторі громадських зв’язків обласного управління МВС України підтвердили факт підпалу автобуса. Міліціонери вилучили фрагменти обгорілої тканини, залишки обгорілої деревини та інші речові докази.

Правоохоронці розглядають декілька версій того, що сталося, у тому числі версію про конкуренцію між підприємцями. Для встановлення причин пожежі призначено ряд експертиз і досліджень.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна).