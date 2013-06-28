Посольство США: заборони на видачу віз для депутатів від «Свободи» немає

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН відділом преси, освіти і культури посольства заяві з приводу чуток про ніби-то заборону на видачу віз.

“Ми оцінюємо прохання про надання віз індивідуально по мірі надходження, керуючись законодавством США. Ми не маємо заборони на парламентаріїв від партії "Свобода", - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко готує звернення до Міністерства закордонних справ України з приводу інформації у деяких ЗМІ про нібито існування рішення Держдепартаменту США про небажаність в'їзду в цю країну його та лідера “Свободи” Олега Тягнибока.

У коментарі УНІАН він сказав: “Зараз готую звернення до МЗС України, щоб вони пояснили інформацію”. При цьому Мірошниченко підкреслив: “Я в США ніколи в житті не був. І ніколи не звертався за візою, бо не було потреби”.

Мірошниченко вважає, що така інформація розповсюджується свідомо, щоб дискредитувати «Свободу».

На його думку, «партію “Свобода» дискредитує в тому числі і МЗС України, і нинішня влада». «Вони роблять це системно. Поширюється різна неправдива інформація про нас, поширюються різні заяви окремих одіозних політиків Європи і видаються за думку чи то Європарламенту, чи то ПАРЄ, а насправді різні заяви, які дискредитують “Свободу”, розповсюджують представники одіозних політичних сил, які є союзниками Партії регіонів в різних країнах - в Польщі, в Болгарії», - додав депутат.