Шахрайка продала чужий будинок за три тисячі гривень

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, до міліції звернулася жінка із заявою, що невідомі розбирають будинок її сусідки. Вона пояснила, що господиня перебуває на заробітках в іншому місті й будинок нікому не продавала.

Слідчо-оперативній групі на місці 22-річний хлопець сказав, що будинок він придбав недавно за 3,2 тис. грн, а документально угоду з продавщицею вони вирішили не оформляти, щоб уникнути «паперової тяганини».

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Шахрайкою виявилася 20-річна місцева жителька, що вже мала судимість за крадіжку. У скоєному вона зізналася і пояснила, що власницю будинку добре знала, а ідея продати її будинок прийшла випадково.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч. 2 Кримінального кодексу України (шахрайство).