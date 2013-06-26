Шахрай, видавши себе за міліціонера, виманив у жінки 150 тисяч

У Бердянську шахрай, видавши себе за міліціонера, під приводом врятування сина місцевої мешканки від кримінальної відповідальності, виманив у неї 150 тис. грн.

Як повідомив УНІАН прес-офіцер Бердянського МВ ГУ МВС України в Запорізькій області Ігор Горецький, злочин було здійснено 24 червня вночі.

«Згідно із заявою 53-річної місцевої мешканки, близько 3 години ночі їй зателефонував невідомий чоловік, видавши себе за співробітника міліції і повідомив, що її син потрапив «у неприємну ситуацію із законом», після чого запропонував вирішити проблему за 150 тис. грн. Жінка передала гроші таксистові і лише наступного дня зрозуміла, що стала жертвою шахрая», - розповів Горецький.

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За його словами, на запитання, чому перед передачею грошей жінка навіть не спробувала зв'язатися з сином, заявниця відповісти не змогла.

На сьогодні інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст. 190 КК України (шахрайство).

Ведеться розшук зловмисника.

За даними МВ ГУ МВС України в Запорізькій області, з початку 2013 року в Бердянську зафіксовано більш як 40 спроб шахрайства за схожою схемою, 5 з яких для шахраїв увінчалися успіхом.