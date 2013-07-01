Україна за 5 місяців збільшила експорт електроенергії на 17%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії в травні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним місяцем 2012 року на 7,4% - до 0,864 млрд кВт/год.

На тему: Україна експортувала електроенергії на півмільярда доларів

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому вираженні експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн. дол.

Експорт електроенергії до Білорусі за 2012 рік становив 231,442 млн. дол., до Угорщини – 224,251 млн. дол., до Молдови – 52,737 млн. дол., до інших країн - 66,389 млн. дол.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК займав домінуюче положення за східноєвропейським напрямом (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять в структуру ДТЕК, набували впродовж 2012 року доступ до міждержавних ліній електропередачі різною потужністю за напрямами до Росії і Молдови для експорту електроенергії.