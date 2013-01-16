Україна експортувала електроенергії на півмільярда доларів

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії до Білорусі за 2012 рік становив 231,442 млн дол., до Угорщини – 224,251 млн дол., до Молдови – 52,737 млн дол., до інших країн - 66,389 млн дол.

Також в повідомленні сказано, що імпорт електроенергії до України становив 5,675 млн дол.

Зокрема, з Російської Федерації Україна імпортувала електроенергії на суму 5,042 млн дол., а з Молдови – на 0,634 млн дол.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії у 2012 році енергохолдинг ДТЕК обіймав домінуюче становище по східноєвропейському напряму (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять до структури ДТЕК, отримали протягом 2012 року доступ до міждержавних ліній електропередачі різною потужністю за напрямами до Росії і Молдови для експорту електроенергії.