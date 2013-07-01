Арбузов не хоче пускати «пивні» гроші на Охматдит

13:50, 01 липня 2013
Суспільство
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Голова Комітету ВР з податкової політики Віталій Хомутиннік вважає, що парламент 3 липня може розглянути питання про підвищення акцизу на пиво.

Віталій Хомутиннік

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради Хомутиннік зазначив, що комітет вже тричі розглядав питання про підвищення на 300% ставки акцизного збору на пиво.

За словами Хомутинніка, на 300% підняти акциз на пиво чи будь-який інший алкогольний напій - “це все одно як загубити галузь”.

“Дві цифри по тому ж пиву: 2 мільярди вклали іноземні інвестори в розвиток заводів в Україні. За їх даними, якщо на 300% підвищити акцизи, то виробництво впаде на 26%, і вони вимушені будуть закрити один із заводів. По попереднім прогнозам, це Львівський пивоварний завод”, - сказав Хомутиннік.

Він також наголосив, що при прийнятті економічних рішень не можна піддаватись “емоційним впливом громадськості, яка, можливо, не до кінця розуміє якихось речей, в тому числі економічних”.

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“Тому комітет виходить з пропозицією на середу на засіданні з поміркованою пропозицією — якщо треба ці гроші — 1 мільярд 700 тисяч гривень, хоча я переконаний, що в не такий спосіб треба шукати гроші”, - сказав Хомутиннік.

Відповідно, додав він, якщо все ж така ситуація складається, комітет пропонує підняти ставки акцизу рівними частинами — від 15 до 30% на всі види алкогольних напоїв, а також на цигарки.

Водночас, зазначив Хомутиннік, в такому випадку до середи комітет має отримати позицію уряду з цього питання.

У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов зауважив, що існує можливість задіяти інструменти “активізації економіки” й отримання коштів на добудову дитячої лікарні “Охматдит”.

“Що стосується підняття акцизів, то потрібно піднімати і не брати на себе зобов’язання, що саме ці гроші підуть на “Охматдит”. Якщо ми домовимося, давайте приймати рішення, отримувати ці гроші і витрачати, як заплановано. А будувати ми будемо завдяки іншим джерелам”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано пакет законопроектів, що передбачають підвищення втричі акцизу на пиво та направлення коштів на фінансування заходів охорони здоров'я, зокрема завершення будівництва дитячої лікарні «Охматдит».

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