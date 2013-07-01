Арбузов не хоче пускати «пивні» гроші на Охматдит

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради Хомутиннік зазначив, що комітет вже тричі розглядав питання про підвищення на 300% ставки акцизного збору на пиво.

За словами Хомутинніка, на 300% підняти акциз на пиво чи будь-який інший алкогольний напій - “це все одно як загубити галузь”.

“Дві цифри по тому ж пиву: 2 мільярди вклали іноземні інвестори в розвиток заводів в Україні. За їх даними, якщо на 300% підвищити акцизи, то виробництво впаде на 26%, і вони вимушені будуть закрити один із заводів. По попереднім прогнозам, це Львівський пивоварний завод”, - сказав Хомутиннік.

Він також наголосив, що при прийнятті економічних рішень не можна піддаватись “емоційним впливом громадськості, яка, можливо, не до кінця розуміє якихось речей, в тому числі економічних”.

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“Тому комітет виходить з пропозицією на середу на засіданні з поміркованою пропозицією — якщо треба ці гроші — 1 мільярд 700 тисяч гривень, хоча я переконаний, що в не такий спосіб треба шукати гроші”, - сказав Хомутиннік.

Відповідно, додав він, якщо все ж така ситуація складається, комітет пропонує підняти ставки акцизу рівними частинами — від 15 до 30% на всі види алкогольних напоїв, а також на цигарки.

Водночас, зазначив Хомутиннік, в такому випадку до середи комітет має отримати позицію уряду з цього питання.

У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов зауважив, що існує можливість задіяти інструменти “активізації економіки” й отримання коштів на добудову дитячої лікарні “Охматдит”.

“Що стосується підняття акцизів, то потрібно піднімати і не брати на себе зобов’язання, що саме ці гроші підуть на “Охматдит”. Якщо ми домовимося, давайте приймати рішення, отримувати ці гроші і витрачати, як заплановано. А будувати ми будемо завдяки іншим джерелам”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано пакет законопроектів, що передбачають підвищення втричі акцизу на пиво та направлення коштів на фінансування заходів охорони здоров'я, зокрема завершення будівництва дитячої лікарні «Охматдит».