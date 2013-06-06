Міндоходів позитивно оцінює підвищення акцизу на пиво

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Є потенціал для підвищення акцизів на пиво. І тут ми з Міністерством охорони здоров'я бачимо суттєву складову – не лише доходи бюджету, але й покращення здоров'я нації. Й сподіваюся, що депутати нашу ініціативу підтримають», - підкреслив міністр.

При цьому він додав, що розуміє опір учасників ринку, але навів як приклад аналогічне підвищення акцизів на тютюнові вироби, яке не призвело до зупинки підприємств. «Коли ми напрацьовували зміни щодо акцизного податку на тютюн – скільки було спроб тиснути на міністерство? Але я вдячний Кабміну і депутатам, які нас підтримали. І що ми маємо – додаткові доходи бюджету в розмірі 1,7 млрд грн. При цьому всі виробники працюють», - підкреслив міністр, додавши, що фахівці міністерства уважно відстежують можливі наслідки своїх кроків.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня депутатська група «За тверезе майбутнє України» зареєструвала у Верховній Раді пакет законопроектів, якими пропонується підвищити акцизи на пиво, а отримані після цього кошти направити на добудову дитячої лікарні «Охматдит». На думку парламентаріїв, збільшення акцизів утричі підвищить вартість одного літра пива всього на 1-2 грн, але за ці кошти можна вирішити колосальну проблему наповнення бюджету в державі.

За даними Держстату, виробництво пива в Україні в січні-березні поточного року скоротилося до 50,5 млн декалітрів, що на 3% менше, ніж у першому кварталі 2012 року.

Голова асоціації «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозує зростання виробництва пива в 2013 році до 305 млн дал, що на 1,7% більше, ніж у 2012 році.