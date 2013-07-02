Пшонка вимагає від МВС і СБУ звіту щодо розслідування резонансного згвалтування

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та голова Служби безпеки Олександр Якименко мають прозвітувати до кінця тижня про результати службових розслідувань щодо подій, що мали місце у Врадіївському районі Миколаївської області.

Про це сказав Генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час наради з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України щодо подій, що мали місце на Миколаївщині, повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

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«Окремо я вимагаю пояснень від ваших керівників структурних підрозділів, чому інформація про цей злочин стосовно 29-річної дівчини, не була у повному обсязі доведена до вашого відома, до відома керівництва прокуратури області одразу після того, як дані про нього вносилися до ЄРДР. Крім того, об’єктивного з’ясування потребує і той факт, що у спецповідомленнях із самого початку були відсутні згадки про зґвалтування дівчини. У разі якщо це халатність або ж умисні дії когось із ваших підлеглих, то за це має наступити і відповідальність», - сказав Пшонка.

Крім того, за його словам слідчі органи Миколаївської області отримали вказівку щодо активізації слідства у кримінальних провадженнях минулих років щодо загибелі дівчат, які розслідуються у Врадіївському районі.

Насамкінець, Генеральний прокурор зазначив, що надмірна політизація подій у Миколаївській області не сприятиме вирішенню проблеми.

«Лише слідчим шляхом, процесуальними рішеннями і вироками судів ми зобов’язані поставити крапку у вирішенні цієї ситуації», - сказав він.