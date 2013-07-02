У Врадіївці - нова спроба атакувати райвідділ міліції
17:30, 02 липня 2013Політика
2772 0
У Врадіївці Миколаївської області відбулась нова спроба атакувати приміщення райвідділ міліції.
Райвідділ знову атакують / Фото : reznichenko-d.livejournal.com
Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, двоє молодих чоловіків спробували виламати двері до приміщення районного відділення міліції у Врадіївці. Їхні дії були одразу припинені працівниками спецпідрозділу “Беркут”.
На даний момент біля приміщення міліції зібралися близько 100 місцевих жителів, які вимагають розслідування згвалтування 29-річної жінки.
До них вийшов перший заступник прокурора Миколаївської області.
На тему: Захарченко думає, що у Врадіївці - «неприпустима» форма протесту
На місце події також прибули народні депутати від “Батьківщини” Роман Забзалюк та Микола Катеринчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter