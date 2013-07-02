Облпрокуратура затримала третього фігуранта «врадіївського згвалтування»

Прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого 29-річна мешканка Врадіївки вказує як на свого насильника.

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби прокуратури області.

"Стосовно нього проходить комплекс необхідних слідчих заходів для встановлення його статусу у цій справі", - сказав представник прокуратури.

За його даними, поки що триває допит міліціонера.

Після результатів проведення слідчих дій буде визначено статус Дрижака у цій справі.

На тему: У Врадіївці люди вимагають затримати капітана Дрижака

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Врадіївський районний відділ міліції у Миколаївській області пікетують більш як 150 осіб.

Люди не розходяться, оскільки вимагають затримання капітана міліції Євгена Дрижака, на котрого 29-річна місцева мешканка вказує як на учасника її зґвалтування.

Раніше у ніч на 2 липня близько 1000 жителів Врадіївки почали штурмувати відділення міліції, висловлюючи невдоволення тим, що Дрижак - фігурант зґвалтування місцевої мешканки - перебуває на волі.

Після того, як міліція застосувала сльозогінний газ, люди з палицями і каменями почали штурмувати райвідділ міліції, побили майже всі вікна, рознесли ворота і кілька разів кидали пляшки з запальною сумішшю. По медичну допомогу звернулися 13 місцевих жителів, які брали участь у штурмі райвідділу міліції.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунено начальника Управління МВС України у Миколаївській області Валентина Парсенюка і звільнено керівника Врадіївського райвідділу міліції.

Довідка УНІАН. 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано у реанімацію.

28 червня міліціонера і ще одного чоловіка було затримано за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпіла жінка вказувала ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння даного злочину, проте цей співробітник міліції в день скоєння злочину перебував на чергуванні і стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).