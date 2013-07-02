13 учасників штурму у Врадіївці звернулися по медичну допомогу

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев.

За його словами, жоден з тих людей, що звернулися по допомогу, не потребує госпіталізації

"Ще 9 осіб звернулися по медичну допомогу до Врадіївської ЦРЛ зі скаргами на болі в області верхніх дихальних шляхів, головний біль. Всім надана медична допомога. Стаціонарного лікування вони не потребують", - сказав Багрянцев.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 липня у Врадіївці Миколаївської області близько 1000 місцевих жителів почали штурмувати відділення міліції, висловлюючи невдоволення тим, що один із міліціонерів - учасник згвалтування місцевої жительки - перебуває на волі.

Після того, як міліція застосувала сльозогінний газ, люди з палицями і каменями почали штурмувати райвідділ міліції, побили майже всі вікна, винесли ворота і кілька разів кидали пляшки із займистою сумішшю.