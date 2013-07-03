Голова Верховного Суду Лівії обіцяє, що українців судитимуть чесно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховного Суду України Ярославом Романюком, який висловив сподівання на пом'якшення покарання 19 громадян України, яких лівійська сторона звинувачує у співпраці з режимом Муаммара Каддафі.

Говорячи про сьогоднішнє засідання Вищого військового суду Лівії з розгляду апеляцій громадян України на винесений їм вирок, Романюк сказав: "Ми сподіваємося на можливість перегляду цього суворого покарання, що, на нашу думку, продемонструє наміри Лівії будувати демократичну державу".

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Своєю чергою Даган зазначив, що сьогодні під час зустрічей з українськими високопосадовцями обговорював юридичні гарантії справедливого розгляду справи.

"Я ще раз підтверджую незалежність юридичної сфери", - наголосив голова ВСУ Лівії.

"Ми уважно відстежуємо цю ситуацію. Ми не хочемо, щоб відбулася несправедливість", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня засідання Вищого військового суду Лівії з розгляду апеляцій громадян України на винесений їм вирок було перенесено на 3 липня.

Довідка УНІАН. У червні 2012 року лівійський суд засудив 19 українців до 10 років ув’язнення за звинуваченням у пособництві режиму Каддафі. Засуджені заперечують висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що прибули до Лівії працювати за контрактами в нафтовій галузі.