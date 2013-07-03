Прокуратура: у Дрижака була можливість вийти з райвідділу в ніч злочину

Старший прокурор відділу здійснення процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Анатолій Тітусь повідомив, що у підозрюваного в згвалтуванні і побитті капітана міліції Євгена Дрижака в ніч скоєння злочину ( 27 червня) була можливість покинути приміщення Врадієвського райвідділу, де він перебував на чергуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тітусь повідомив журналістів сьогодні в Миколаєві.

За його словами, тривалий час камера у фойє у Врадієвському райвідділі фіксувала лише темноту.

"При вимкненому світлі, яке було погашене о 23.11, була можливість вийти з приміщення чергової частини безпосередньо в двір райвідділу, а там можна покинути і залишитися непоміченим... За ці 7 годин можна було бути де завгодно. Це не виключено", - сказав прокурор.

Щодо свідчень товаришів по службі Дрижака, які стверджують, що затриманий був у райвідділі в ніч злочину, то вони беруться до уваги, але основним доказом вини Дрижака за новим Кримінально-процесуальним кодексом є свідчення потерпілої - 29-річної мешканки Врадієвки.

"Його колеги - це його друзі. Прокуратура до цього ставиться критично. Ці свідчення враховуватимуться , але в сукупності з іншими доказами. Все перевірятиметься", - сказав Тітусь.

На тему: Парубій каже, що арештований Дрижак висунув ультиматум

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 2 липня Врадієвський районний відділ міліції в Миколаївській області пікетували кілька сотень місцевих жителів з вимогами затримання капітана міліції Євгена Дрижака, на якого 29-річна Ірина Крашкова вказує як на учасника її згвалтування.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунено начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентина Парсенюка і звільнено керівника Врадієвського райвідділу міліції.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадієвського райвідділу міліції Дрижака.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для капітана Дрижака запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 серпня.

Довідка УНІАН. 29-річну жінку у Врадієвці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і таксиста Сергія Рябіненка.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).