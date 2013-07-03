Парубій каже, що арештований Дрижак висунув ультиматум

Депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій, який перебував безпосередньо в епіцентрі подій, каже, що Євген Дрижак, капітан міліції, і головний підозрюваний у згвалтуванні 29-річної Ірини Крашкової, погрожує «здати» усіх своїх колег.

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«Гвалтівник Дрижак поставив ультиматум: якщо його візьмуть, то він усіх здасть! На даний момент більшість співробітників скандального відділення міліції у Врадіївці пишуть заяву про звільнення за власним бажанням», - йдеться в повідомленні на сторінці опозиціонера у Facebook.