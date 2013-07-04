Українці побоялися летіти до Єгипту, обравши відпочинок у Криму та Туреччині (відео)

З Україні до Єгипту замість мільйона туристів полетіло лише 300 тисяч.

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У турфірмах запевняють, що на єгипетських курортах — все спокійно. Водночас, МЗС радить українцям у Єгипті уникати натовпу, а також утриматися від відвідання центральних районів столиці міста Каїр, інших великих міст, таких як Александрія, Суец тощо, повідомляє ТСН.

Зараз за статистикою серед українців, які обирають відпочинок за кордоном, найпопулярнішою, як і торік, залишається Туреччина.

Відпочинок в Туреччині розпочинається від $ 900, Єгипет - на $ 200 дорожче. Нарощують популярність і знижки у Греції. Поїздка туди коштує від € 800. Відпочинок у Болгарії чи Іспанії стартує від ціни у € 1000.

За кілька тижнів високий сезон відпочинку закінчиться, а це означає, що ціни стануть нижчими.

Нагадаємо, що лише 32% українців дозволять собі відпочинок цього літа.