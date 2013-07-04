Мільйони єгиптян вийшли на вулиці, святкуючи перемогу над Мурсі

П'ять чоловік загинули в зіткненнях між прихильниками президента Мурсі, його супротивниками і поліцією після оголошення армією про відмову Мурсі від посади президента країни. Найбільш запеклі зіткнення відбуваються в місті Марса Матрух на заході країни і в Каїрі.

На тему: Президент Єгипту заарештований

Як повідомляє РІА Новости, мільйони єгиптян по всій країні вийшли на вулиці, вітаючи заяву командування збройних сил країни.

У небі над центральними площами країни злітають тисячі феєрверків, люди плачуть від радості і обіймаються.

''Геть режим військових!'', - Скандують десятки тисяч людей на площі Рабіа аль-Адавія, на якій зібралися прихильники поваленого єгипетського президента Мухаммеда Мурсі.