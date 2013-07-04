Прокуратура перевіряє нерозкриті раніше вбивства і зґвалтування у Врадіївці

Прокуратурою Миколаївської області ініційовано додаткове вивчення матеріалів за фактами правомірності дій працівників Врадіївського райвідділу міліції при розкритті кримінальних проваджень, у першу чергу - навмисних убивств і згвалтувань.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Впродовж 2011-2013 років на території Врадіївського району було скоєно 4 навмисних убивства: три - у 2011 році, одне - у 2012 році. Цього року навмисних убивств у смт Врадіївка не зареєстровано. Серед вказаних чотирьох убивств одне залишається нерозкритим, це вбивство 15-річної дівчини.

«У лютому поточного року прокуратурою Миколаївської області проведено спільне засідання колегії прокуратури та Управління Міністерства внутрішніх справ в Миколаївській області з приводу розкриття і розслідування кримінальних проваджень за фактами нерозкритих навмисних вбивств минулих років», - сказав начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Анатолій Жмура.

Жмура додав, що на даний час кримінальні провадження вказаної категорії вивчаються додатково як працівниками прокуратур районного рівня, так і обласного апарату.

«Вживаються заходи щодо активізації їхнього розслідування, відпрацювання нових версій, спрямованих на розкриття злочинів, у тому числі кримінального провадження за фактом вбивства 15-річної дівчини», - зазначив він.