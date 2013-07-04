Продаж нових легковиків в Україні за півроку скоротився на 5%

Згідно з повідомленням, загальний обсяг продажу автотранспортних засобів за півроку скоротився на 7% - до 112,834 тис., зокрема автобусів - скоротився на 27% - до 1,187 тис., комерційних автомобілів - скоротився на 29% - до 7,4 тис.

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Лідером авторинку в першому півріччі став автовиробник Hyundai, який скоротив продаж порівняно з минулим роком на 5%, - до 10,1 тис. одиниць, на другому місці ЗАЗ, який порівняно з першим півріччям 2012 року скоротив продаж на 6% - до 7,7 тис. одиниць, на третьому місці KIA, продаж якої скоротилвся на 2,8% - до 7,56 тис. одиниць.

Як повідомляв УНІАН, продаж нових легкових автомобілів в Україні в червні 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23% - до 14,887 тис. штук.

Продаж нових автомобілів в Україні в 2012 році знизився вперше за останні три роки на 1,5% - до 217,403 тис. одиниць.

14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження спеціального мита на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більш як 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) заявила, що в результаті запровадження спецмита ціни на автомобілі з об'ємом двигуна 1-1,5 літра зростуть на 7,8%, а 1,5-2,2 літра - на 15,6%, і не виключила можливості припинення ввезення автомобілів до України, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

У асоціації автовиробників України «Укравтопром» вважають, що запроровадження спецмита на імпорт автомобілів не приведе до істотного подорожчання, і ціна на них, якщо частину фінансового навантаження візьмуть на себе виробники і дилери, може зрости максимум на 3-5%.