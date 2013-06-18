Продаж автомобілів у ЄС впав до 20-річного мінімуму

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Минулого місяця в 26 країнах Євросоюзу (без урахування Мальти) продано 1,043 млн. автомобілів, що на 5,9% відсотків менше, ніж у травні минулого року.

За перші п'ять місяців цього року європейці зареєстрували 5,07 млн. нових машин, що на 6,8% менше ніж роком раніше.

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Спочатку року найбільше падіння ринку зафіксовано у Франції та Італії (11,9 і 11,3%) на фоні майже 6 і 9 процентного мінуса в Іспанії та Німеччині.

Велика Британія за цей самий період продемонструвала зростання на 9,3%.

У травні в річному вираженні падіння становило від 2,6% в Іспанії до 10,4% у Франції на тлі 11% зростання у Великій Британії.

Як повідомляв УНІАН, за даними АСЕА, у квітні продаж нових автомобілів у ЄС збільшився вперше з вересня 2011 року, продемонструвавши зростання в річному вираженні на 1,7%.

У 1 кварталі в Євросоюзі (без Мальти) продано майже 3 млн. нових автомобілів, що на 10% менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Довідка УНІАН. За даними АСЕА, яка готує свої рапорти на базі інформації про нові зареєстровані автомобілі, в 2012 році продаж нових автомобілів у 26 країнах ЄС впав на більш ніж 8% - до 12,05 млн. штук.

Торішній продаж на європейському ринку досяг свого 17-річного мінімуму.