Янукович обіцяє "показово покарати" врадіївських міліціонерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду.

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“Вимагаю від правоохоронних органів прийняти принципові кадрові рішення щодо справи в Миколаївській області”, - сказав Президент.

“Винним у цьому злочині - не місце у правоохоронних органах. Вони мають бути показово покарані, з усією суворістю закону”, - сказав Президент, нагадавши, що він взяв справу під особистий контроль.

“Я не потерплю безкарності, особливо коли йдеться про тих, хто має захищати людей, а не порушувати закони”, - сказав Янукович.

Водночас, він зауважив, що необхідно також розібратись з керівництвом цих міліціонерів.

“Тут є питання і до прокуратури, і до обласної міліції - де були ці керівники на різних рівнях району, області, що робила влада регіону, хто намагався приховати цей злочин. Ці питання не повинні залишитись без відповіді”, - сказав Президент, додавши, що кожен має понести персональну відповідальність.

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“Якщо якийсь чиновник чи міліціонер вважатиме, що може робити все, що завгодно, і все це зійде йому з рук, то я хочу, щоб він почув: я цього ніколи нікому не дозволю, в Україні буде панувати закон”, - наголосив Янукович.

Водночас він зауважив, що потрібно розібратися не лише з цим випадком, а й з іншими скаргами людей на правоохоронні органи, і не лише у Миколаївській області, а по всій Україні.

Щодо конкретного випадку Президент наголосив, що слідство має відбуватися прозоро і має відбуватися системне інформування про його хід. “Люди мають знати правду”, - сказав він.

Янукович вважає, що для того, аби такого не повторилося в майбутньому, треба здійснити три кроки. Перший, про який вже згадувалося розслідувати правопорушення, вчинені правоохоронцями по всій країні. По-друге, за словами Януковича, МВС, Генпрокуратура та СБУ мають ухвалити принципові рішення щодо очищення своїх рядів від осіб, недостойних звання правоохоронців. Він запропонував провести у регіонах відомчі наради та прискіпливо розібратись з усіма правопорушеннями, а також визначитись з заходами профілактики.

Президент вважає, що обов’язково потрібно провести засідання кваліфікаційних комісій.

Третім кроком, за його словами, має стати спрощення системи доступу громадян до механізмів захисту своїх прав. Зокрема, Янукович доручив перевірити, як працюють «гарячі лінії» в СБУ, прокуратурі тощо.

Також Янукович пообіцяв, що незабаром прийме звіт генерального прокурора, на підставі якого також ухвалить відповідні рішення.