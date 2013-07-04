Експерт: Захарченко не піде у відставку

Про це він заявив під час обговорення резонансних подій у Врадіївці в ефірі каналу ТВі.

На думку політолога, міністр МВС залишиться на своїй посаді, оскільки "є членом команди" влади, для якої пріоритетними принципами діяльності є групова належність та лояльність до групи.

"При підборі кадрів ми чітко бачимо принцип лояльності, а не професіоналізму", - зазначив Гарань.

Також у зв’язку з останніми резонансними подіями політолог наголосив, що «нинішня влада розвіяла ілюзію, що можна покладатися на владу».

"Те, що відбувається зараз, – це, фактично, симбіоз між владою, силовиками і криміналітетом", - заявив він.

Крім того, політолог наголосив на небезпеці "силового сценарію" розвитку подій.

"Небезпека – це неконтрольований хаос, силовий сценарій. І ця неконтрольованість, яка може призвести до бунтів, в свою чергу, може виправдовувати силові акції. У мене таке враження, що там, нагорі, дехто на це розраховує", - вважає Гарань.