Держказначейство заборгувало Донецькій області вже більш як півмільярда

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної ради Андрій Федорук.

«Кожного місяця (з Держказначейства) надходять гроші і найнеобхідніші напрями ми закриваємо. Але дефіцит на сьогодні є, і працювати над чим є, оскільки 100% погашення боргу сьогодні немає. По області сьогодні загалом зависло понад півмільярда гривень», - сказав голова облради.

Він також сказав, що «не задоволений тими процесами, які відбуваються» в питаннях з Держказначейством, оскільки «останнім часом практично заведено, що в "ручному режимі" доводиться пробивати кожну платіжку, яка сьогодні лежить в казначействі».

«Я бачу вихід тільки один – це постійно працювати з Кабміном, з Міністерством фінансів, щоб вони більші встановлювали ліміти, які оплачуватимуть всі потреби, які сьогодні є в нас у регіоні», - зазначив Федорук. При цьому він додав: «І я, і, особливо, Андрій Володимирович (голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький - УНІАН) по два-три дні на тиждень перебуваємо в Києві, якраз займаємося питаннями проплат тих грошей, які сьогодні в нас є, але фактично не надходять».

На тему: В Івано-Франківську з’явилися біг-борди «Казначейство, віддай гроші місту!» (фото)

Як повідомляв УНІАН, 1 липня голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький підтвердив наявність заборгованості Держказначейства місцевим бюджетам на рівні кількох сотень мільйонів гривень за незахищеними статтями. За його словами, "немає заборгованості за захищеними статтями, тобто із заробітної плати, комунальних платежів, ліків на 1 липня, а за незахищеними, на жаль, така є». При цьому Шишацький уточнив, що «сума (заборгованості - УНІАН) коливається на рівні кількох сотень мільйонів гривень в області» і «платіжки деякі лежать тиждень-два».

3 липня в прес-службі Донецької міської ради з посиланням на мера Олександра Лук’янченка повідомили, що нині Держказначейством місцевому бюджету м. Донецька «не здійснено розрахунки в сумі 64 млн. 246 тис. 600 грн».

Схожа ситуація складається і в інших регіонах України.