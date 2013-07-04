В Івано-Франківську з’явилися біг-борди «Казначейство, віддай гроші місту!» (фото)

Про це повідомляє "Німецька хвиля"

"Самоврядування має повстати проти свавілля Держказначейства та уряду Азарова-Януковича, які безкарно присвоюють кошти місцевих громад", - написав на своїй сторінці у Facebook Марцінків.

На тему: Полтавський губернатор: Держказначейство не віддає області 170 мільйонів

В Асоціації міст України не ймуть віри, що місцеве самоврядування отримає всі потрібні кошти. Там порахували, що через дефіцит у держбюджеті цього року міста недоотримають 27 мільярдів гривень. Та найбільше мерів міст обурює те, що окрім зростання заборгованості за делегованими їм повноваженнями з виплати зарплати та інших соціальних видатків, держказначейство ще й блокує гроші, які міста самі заробляють.

На тему: Донецький губернатор: Держказначейство заборгувало сотні мільйонів гривень

"В програмі економічних реформ президента записано, що частина податку на прибуток має залишатися у місцевих бюджетах. Але у міст все забирають. Ми питаємо: чому? Міністерство фінансів відповідає, що це несвоєчасна ініціатива…!", - обурюється експерт Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Ближче до осені ситуація, ймовірно, зміниться, припускає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На його думку, тоді уряд "включить станок" для додаткової емісії гривні. "Буде більше грошей, збільшиться товарообіг, зросте ВВП і всі будуть задоволенні", - прогнозує експерт. Є ще кілька альтернативних варіантів, аби ситуація з місцевими фінансами вирівнялася – перевиконати держбюджет або отримати новий кредит від МВФ, зауважує Охріменко. Натомість в Асоціації міст певні, що ці сценарії малоймовірні в Україні. Там наголошують, що країна вже давно потребує децентралізації фінансової системи.