Хомутиннік розповів, кому готувати гроші для сплати податку на нерухомість

Про це сказав в інтерв’ю агентству УНІАН голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

Він наголосив, що в ухваленому сьогодні законі про внесення змін до ст. 265 Податкового кодексу України щодо об’єктів житлової нерухомості передбачено, що може бути дві або декілька квартир і на них не сплачуватиметься податок на нерухомість, якщо їх площа не перевищує передбачені 120 кв м. За його словами, також не сплачуватиметься податок на 2 або декілька будинків, якщо їх житлова площа не перевищуватиме 250 кв. м.

Він зазначив, що ця норма була досить дискусійною, оскільки в нині діючому законодавстві передбачалося, що за другу квартиру, чи другий будинок уже треба було сплачувати податок на нерухомість, навіть якщо дві квартири не мали метражу в 120 кв. м.