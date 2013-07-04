Рада нарешті вписала у Податковий кодекс міністерство Клименка
16:57, 04 липня 2013Політика
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Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”.
Верховна Рада змінила Податковий кодекс під нове міністерство
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 народних депутатів із 361 зареєстрованого в сесійній залі.
Законом внесено зміни до Податкового кодексу у зв’язку із створенням Міністерства доходів і зборів на базі Державної податкової податкової службі та Державної митної служби.
В законі виписано функції та повноваження контролюючих органів.
Також передбачена імплементація відповідних норм Податкового кодексу у чинну систему податкового адміністрування органів доходів і зборів замість податкових органів.
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