Рада нарешті вписала у Податковий кодекс міністерство Клименка

16:57, 04 липня 2013
Політика
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Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”.

Верховна Рада змінила Податковий кодекс під нове міністерство

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 народних депутатів із 361 зареєстрованого в сесійній залі.

Законом внесено зміни до Податкового кодексу у зв’язку із створенням Міністерства доходів і зборів на базі Державної податкової податкової службі та Державної митної служби.

В законі виписано функції та повноваження контролюючих органів.

Також передбачена імплементація відповідних норм Податкового кодексу у чинну систему податкового адміністрування органів доходів і зборів замість податкових органів.

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