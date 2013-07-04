Рада нарешті вписала у Податковий кодекс міністерство Клименка

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 народних депутатів із 361 зареєстрованого в сесійній залі.

Законом внесено зміни до Податкового кодексу у зв’язку із створенням Міністерства доходів і зборів на базі Державної податкової податкової службі та Державної митної служби.

В законі виписано функції та повноваження контролюючих органів.

Також передбачена імплементація відповідних норм Податкового кодексу у чинну систему податкового адміністрування органів доходів і зборів замість податкових органів.