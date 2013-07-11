На Буковині упав саморобний літак: двоє загиблих

На Буковині внаслідок аварії саморобного одномоторного літака загинуло двоє членів авіаційно-технічного клубу.

Учора, 10 липня, о 20 год. 36 хв. неподалік смт Лужани Кіцманського району Чернівецької області, на колишньому аеродромі, впав одномоторний, двомісний, саморобний літаючий пристрій. Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок падіння загинуло дві особи. Загиблі були членами авіаційно-технічного клубу «Крила Буковини». Причина падіння – встановлюється. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС України в Чернівецькій області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter