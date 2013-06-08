У прокуратурі розповіли, куди впав літак під Києвом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У відомстві нагадали, що сьогодні, 8 червня, об 11.15 двомісний літак Як-52, здійснюючи ознайомлювальний тренувальний політ, упав на поле, що розташоване поруч з аеродромом «Чайка» під Києвом.

Пілот літака загинув на місці трагедії, пасажир у важкому стані доправлений до лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення працівником повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей).

Слідчий відділ лінійного відділу на станції «Київ-Пасажирський» УМВС України на Південно-західній залізниці проводить розслідування обставин падіння літака. Прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Київської області здійснює процесуальне керівництво розслідування.

Хід досудового розслідування прокуратурою Київської області взято на контроль.