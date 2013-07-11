МВФ має намір продовжити дискусію з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив керівник департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс.

«Все, що я можу сказати: у червні Україну відвідала місія Фонду з ознайомлювальною метою – щоб познайомитися з властями, представниками Адміністрації Президента, керівництвом Національного банку, а також ознайомитися з економічною ситуацією в країні. Як ви знаєте, влада України наполягає на підписанні угоди за програмою stand-by, проте дискусії тривають. У нас є велике поле для технічної роботи», - зазначив Райс.

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Він відзначив, що технічні дискусії тривають. «Ми продовжимо дискусії з метою досягнення конкретного результату і отримання конкретних заходів і кроків, які необхідно буде зробити», - сказав глава департаменту МВФ.

Як повідомляв УНІАН, делегація представників Міжнародного валютного фонду в середу, 26 червня, провела зустріч з першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим, під час якої сторони обговорили питання співпраці і домовилися продовжити активний діалог з метою досягнення домовленості за новою програмою співпраці.

МВФ призначив новим керівником своєї місії в Україні громадянина Болгарії Ніколая Георгієва. З 4 червня Георгієв змінив на посту керівника місії Крістофера Джарвіса.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.