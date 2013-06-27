Азаров сказав МВФ, де візьме валюту

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола Азарова заявив у середу, 26 червня, під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Ніколаєм Георгієвим.

"Ми очікуємо хороший урожай цього року. Я думаю, що ми отримаємо врожай зернових приблизно на 10-12 млн тонн більше, ніж минулого року", - сказав Азаров.

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Разом із тим він нагадав, що Україна вже уклала низку довгострокових контрактів на експорт зернових, що дозволить значно збільшити валютні надходження.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства станом на 10 червня прогнозувало, що українські аграрії в 2013 році можуть зібрати 53-54 млн тонн зернових і зернобобових культур проти 46,2 млн тонн у 2012 році.