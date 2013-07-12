Голову Укрспецекспорту звільнили

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив Дмитра Перегудова з посади генерального директора держпідприємства "Укрспецекспорт" і призначив в.о. генерального директора Олександра Коваленка.

Як сказано в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, відповідне рішення про зміну гендиректора було прийнято 8 липня 2013 року генеральним директором "Укроборонпрому".

Згідно з повідомленням, Перегудов очолював компанію з жовтня 2012 року.

Коваленко до свого призначення обіймав посаду першого заступника генерального директора Державної компанії з експорту й імпорту продукції і послуг військового і спеціального призначення «Укрспецекспорт».

Довідка УНІАН. ДК «Укрспецекспорт» є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об'єднує ряд дочірніх підприємств - виробників спецтехніки.