Начальника Київського військового ліцею звільнили під заставу
Печерський районний суд Києва обрав для посадовця Київського військового ліцею імені І. Богуна, затриманого за одержання хабара, міру запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 97 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Як йдеться в повідомленні, працівник навчального закладу підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 368 КК України - Одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
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Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, під час одержання хабара у розмірі 5 тис. дол. було затримано начальника Київського військового ліцею імені Богуна.
Встановлено, що генерал-майор, зловживаючи службовим становищем, вимагав хабар за сприяння у вступі до навчального закладу абітурієнта.
“11 липня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання ним коштів”, - зазначили в СБУ.