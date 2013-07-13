Начальника Київського військового ліцею звільнили під заставу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як йдеться в повідомленні, працівник навчального закладу підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 368 КК України - Одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

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Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, під час одержання хабара у розмірі 5 тис. дол. було затримано начальника Київського військового ліцею імені Богуна.

Встановлено, що генерал-майор, зловживаючи службовим становищем, вимагав хабар за сприяння у вступі до навчального закладу абітурієнта.

“11 липня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання ним коштів”, - зазначили в СБУ.