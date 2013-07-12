Затриманим за хабар у київському ліцеї Богуна виявився його керівник

Про це УНІАН повідомили в прес-секторі ГУ СБУ у Києві та Київській області.

“Співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками прокуратури викрили протиправну діяльність начальника Київського військового ліцею ім. І.Богуна”, - йдеться в повідомлені.

В СБУ наголошують, що генерал-майор, зловживаючи службовим становищем,вимагав 5 тис. дол.за вступ до навчального закладу абітурієнта.

“11 липня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання ним коштів”, - зазначили в СБУ

За матеріалами ГУ СБУ у Києві та Київській області прокуратурою Києва відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.368 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у прокуратурі Києва поінформували, що слідчі прокуратури затримали посадовця Київського військового ліцею імені Богуна під час одержання 5 тис. дол. хабара.