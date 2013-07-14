Страшна ДТП у Харкові: легковик вилетів на тротуар, збивши трьох людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, аварія сталася 13 липня близько 16.40 на розі проспекту 50-річчя СРСР і Салтівського шосе, де зіштовхнулись два автомобіля «Кіа Чератто» бежевого і чорного кольору. Після зіткнення чорний автомобіль виїхав на бордюр, збив світлофор для пішоходів, перекинувся і наїхав на трьох жінок, що стояли на тротуарі біля зупинки.

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Дві жінки, 61 та 53 років, доставлені до лікарні швидкої та невідкладної допомоги у шоковому стані. В обох - закриті черепно-мозкові травми, інші ушкодження різного ступеня тяжкості.

Третя жінка, 1977 року народження, загинула на місці від отриманих травм.

Дані про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Розслідування проводить Слідче управління ГУ МВС України в Харківської області. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура області.