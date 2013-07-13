ДТП у новій Москві: кількість загиблих зросла до 18

Про це повідомив РІА Новости в.о. керівника Департаменту охорони здоров'я Москви Георгій Голухов.

"Зараз вже близько 55 осіб постраждало. На жаль, з них на даний момент 18 осіб загиблих", - сказав він.

Голухов додав, що три особи загинули після того, як були доставлені до міської лікарні в Подольську. При цьому співбесідник агентства відзначив, що всіх потерпілих доставляють до провідних медичних клінік Москви: НДІ ім. Скліфосовського, до Боткінської лікарні, а також до міських лікарень № 7, 64, 36, 12, до Першої міської лікарні.

"Усі умови для лікування потерпілих забезпечені, усі медикаменти є", - сказав він.

За його словами, в основному усі потерпілі мають політравми: черепно-мозкові, переломи.

"Це пов'язано з тим, що вантажівка з щебінкою знесла автобус і щебінка посипалася на автобус", - сказав Голухов.

Як повідомлялося, сьогодні вдень на території нової Москви рейсовий автобус, який їхав з Подольська до Курилово, зіткнувся з вантажівкою, що перевозила щебінь. Раніше повідомлялося про 14 загиблих і 43 постраждалих.