Спеціалісти з'ясували, чи можна українцям їсти ранні кавуни та дині (відео)

В цьому році кавуни і дині на українських ринках з'явилися майже на місяць раніше, але люди купувати їх поки побоюються.

На тему: В Україні почали торгувати ранньою і небезпечною городиною (відео)

Тест показав, що вміст нітратів у кавуні - у нормі, а в дині - майже вдвічі її перевищує. Але фахівці заспокоюють - це не привід відмовитися від ласощів. "Можна купувати і дині, і кавуни, єдина рекомендація - якщо ви купуєте на ринку, вимагайте від продавця експертний висновок, в якому буде вказано фактичний вміст в міліграмах на кілограм", - каже лаборант-радіолог Олена Сухенко, повідомляє ТСН.

Лікарі кажуть, що отруїти українця нітратами - не так вже й просто. "Для цього треба декілька днів їсти тільки кавуни та дині у великих кількостях", - заявляє лікар Галина Невзорова.

Аби убезпечитися від негативних наслідків фахівці радять купувати баштанні у перевірених продавців, вимагати експертний висновок, проте навіть, якщо документи у порядку - бути обачними і залишати на шкірочці принаймні півтора сантиметра м'якоті.