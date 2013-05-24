В Україні почали торгувати ранньою і небезпечною городиною (відео)

У цих продуктах виявлено велику кількість нітратів, йдеться в сюжеті ТСН. Овочі перевірили у лаболаторії і запевнили, що вміст нітратів у продукції перевищує норму більше ніж вдвічі.

Така продукція не допускається до реалізації і повертається власникам.

Експерти кажуть, що радять покупцям запитувати у продавців експертний висновок лабораторії, де вказано, які овочі були досліджені. Якщо там є помітка про доброякісність, то овочі і фрукти покупець може сміливо вживати в їжу.

Ранню городину та садовину екологи радять вживати з обережністю. Деякі овочі - буряк і капуста схильні назбирувати нітрати. Тому перед вживанням рекомендують вирізати серцевину в капусти і помідорів, а огірки – чистити. Поменшає хімії в городині, якщо її перш ніж кришити в салат, 15 хвилин вимочити у воді.