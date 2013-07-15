На Миколаївщині врятована 11-річна дівчинка бачила, як втопилися її батьки

У Миколаївській області внаслідок перевертання човна в акваторії Бузького лиману потонули 40-річна жінка і 37-річний чоловік, а їхній 11-річній дочці вдалося врятуватися.

На тему: На Харківщині потонуло п’ятеро людей, двоє з них - діти

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, сім'я рибалила в акваторії Бузького лиману.

Подія відбулася 14 липня близько 20:20 на відстані майже 1 км. від берега через сильний удар хвилі.

Як розповіли в управлінні, вся сім'я опинилася у воді. Кожен хапався за що тільки міг, щоб тільки утриматися на воді. Батько майже відразу зник під водою. Пластиковий човен також пішов на дно. Ніяких рятувальних засобів на човні не було, тому 11-річній Юлі разом з матір'ю довелося самостійно пливти до берега.

"Спочатку мати підштовхувала дочку, а в один момент дівчинка обернулася і вже її там не побачила. Дівчинка змогла і далі триматися на воді. Вона кликала на допомогу, поки її не почув чоловік, який тоді також перебував на рибалці", - повідомляє облуправління ДСНС.

Мешканець Миколаєва на своєму човні забрав дівчинку і доставив її до берега.

Чоловік знав дівчинку та її сім'ю, тому відразу відвіз її додому.

Дівчинка була дуже налякана, не могла нічого пояснити. Рідні намагалися заспокоїти дівчинку. Тільки оговтавшись, вона змогла розповісти про страшну подію бабусі й дідусеві.

Наразі, пошуки зниклих без вісті батьків дівчинки продовжуються.