На Харківщині потонуло п’ятеро людей, двоє з них - діти

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, всі 5 нещасних випадків трапились у різних місцях.

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Двоє дорослих чоловіків знехтували правилами безпеки на воді під час риболовлі, решта потонули під час купання.

Загалом з 1 травня в Харківській області зафіксовано 41 нещасний випадок на воді, 5 з яких сталося з дітьми.