На Харківщині потонуло п’ятеро людей, двоє з них - діти

11:40, 29 червня 2013
Суспільство
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У Харківській області за добу потонуло п’ятеро осіб, у тому числі двоє дітей.

Літо

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, всі 5 нещасних випадків трапились у різних місцях.

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Двоє дорослих чоловіків знехтували правилами безпеки на воді під час риболовлі, решта потонули під час купання.

Загалом з 1 травня в Харківській області зафіксовано 41 нещасний випадок на воді, 5 з яких сталося з дітьми.

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