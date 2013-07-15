У Криму з ювелірного магазину викрали сейф з прикрасами
13:56, 15 липня 2013Суспільство
423 0
У Білогорську Автономної Республіки Крим невідомі винесли сейф з прикрасами з невеликого ювелірного магазину.
Сейф навіть не був закріплений / Фото : chelfin.ru
Як повідомила телефоном кореспондентові УНІАН начальник прес-служби головного управління МВС України в Криму Ольга Кондрашова, інцидент стався в ніч на 13 липня.
На тему: У Миколаєві - збройний напад на інкасаторів: двоє загиблих
«Відкрили ролети і забрали сейф з бутика», - сказала вона.
За словами Кондрашової, «шафка» навіть не була закріплена.
Правоохоронці наразі встановлюють суму збитку.
Міліція відкрила кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 ККУ (крадіжка, здійснена в особливо великих розмірах або організованою групою).
Водночас ряд ЗМІ з посиланням на не названі джерела повідомляє, що в сейфі були коштовності вартістю 1,5 млн. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter