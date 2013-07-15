У Криму з ювелірного магазину викрали сейф з прикрасами

Як повідомила телефоном кореспондентові УНІАН начальник прес-служби головного управління МВС України в Криму Ольга Кондрашова, інцидент стався в ніч на 13 липня.

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«Відкрили ролети і забрали сейф з бутика», - сказала вона.

За словами Кондрашової, «шафка» навіть не була закріплена.

Правоохоронці наразі встановлюють суму збитку.

Міліція відкрила кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 ККУ (крадіжка, здійснена в особливо великих розмірах або організованою групою).

Водночас ряд ЗМІ з посиланням на не названі джерела повідомляє, що в сейфі були коштовності вартістю 1,5 млн. грн.