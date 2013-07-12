У Миколаєві - збройний напад на інкасаторів: двоє загиблих
Вранці 12 липня 2 людини загинули під час збройного нападу на інкасаторів на вулиці Будівельників у Миколаєві.
Про це УНІАН повідомили в управлінні МВС у Миколаївській області.
Сигнал про подію на телефонну спецлінію «102» надійшов близько 8:00 години від очевидця.
"Водій інкасаторського автомобіля і один з нападників загинули на місці події", - сказано в повідомленні.
Експертом при огляді тіла загиблого нападника було виявлено, що під камуфляжним одягом, у який був одягнений чоловік, були світлі джинси і світла футболка.
Також правоохоронці встановили, що грошові кошти зловмисники не викрали.
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Зараз встановлюються обставини події. Проводяться слідчі дії.
Слідчим відділенням Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство».