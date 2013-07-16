В Україні зараз відкрито 45 справ за фактами смерті пацієнтів - ЗМІ

Слід зазначити, що, за даними Державної судової адміністрації, в 2010-2012 роках за ст. 140 Кримінального кодексу ("неналежне виконання професійних обов'язків") до різних термінів позбавлення волі було засуджено всього 22 медики, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

Так, у міліції визнають, що досить складно довести факт лікарської помилки і притягнути медпрацівників до відповідальності.

"Наприклад, стається ДТП, потерпілий доставлений в лікарню у важкому стані, через деякий час він помирає. Обурені родичі звертаються до міліції, вважаючи, що людину можна було врятувати. Проте перевірка найчастіше нічим не закінчується, оскільки лікар і свідки-медпрацівники можуть сказати, що потерпілий був доставлений в дуже важкому стані і з затримкою, тому їм не вистачило часу для порятунку його життя", - розповіло виданню джерело в МВС.

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Всього ж у 2013 році МВС відкрило 198 кримінальних проваджень за фактами правопорушень, скоєних співробітниками МОЗ та держпідприємств сфери охорони здоров'я та фармацевтичної галузі, повідомив нардеп Павло Петренко ("Батьківщина").

З них 32 пов'язані з порушеннями при закупівлі товарів і послуг за бюджетні кошти, 50 - зі зловживанням службовим становищем, 25 - з фактами фальсифікації лікарських препаратів. Крім того, розпочато кримінальне провадження за фактом проведення працівниками Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні випробувань медпрепаратів на неповнолітніх.

У МОЗ ці дані офіційно не коментували, а в неофіційній бесіді їх назвали "тенденційними", стверджує КоммерсантЪ-Украина.