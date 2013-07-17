Учасники ходи із Врадіївки дійшли до Києва і розділилися

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу» з посиланням на народного депутата Сергія Капліна, який бере участь у ході.

«Врадіївська хода дійшла до столиці. Ми перетнули межу Києва сьогодні ввечері», - сказав депутат.

Водночас, за словами Капліна, частина учасників ходи вирушила до Василькова, де о 17.00 відбудеться мітинг.

Каплін додав, що 18 липня о 8.00 від «Експоцентру України» в Києві (вул. Академіка Глушкова, 1) розпочнеться хода за участю активістів з Врадіївки та представників «УДАРу» до Міністерства внутрішніх справ.

«Ми плануємо пройти 10 кілометрів вулицями столиці, щоб об 11.00 провести мітинг під стінами Міністерства внутрішніх справ», - сказав Каплін.