Учасники ходи з Врадіївки завтра пікетуватимуть МВС

Учасники пішої ходи з Врадіївки Миколаївської області та активісти «УДАРу» завтра, 18 липня, об 11-й годині проведуть мітинг біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України на вул. Академіка Богомольця, 10, в Києві.

Як повідомляється на сайті «УДАРу», учасники мітингу передадуть свої вимоги керівництву МВС.

Зокрема, вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, переатестації усіх працівників правоохоронних органів і притягнення до відповідальності міліціонерів, причетних до порушень закону та прав громадян.

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Також, зазначається в повідомленні, «УДАР» ініціює ухвалення нового закону «Про поліцію», який готуватиметься на основі пропозицій громадськості.

Зокрема, в регіонах будуть сформовані громадські комітети, які прийматимуть пропозиції до нового законопроекту. Крім того, громадяни матимуть змогу звертатися до цих комітетів для повідомлення нових фактів міліцейського свавілля.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області 7 липня вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.

Свою ходу жителі Врадіївки розпочали після подій у їхньому селищі, де міліціонери побили і зґвалтували місцеву мешканку.

Зокрема, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. За словами потерпілої, троє осіб, у тому числі двоє працівників міліції, вивезли її в лісосмугу за 6 км від Врадіївки, жорстоко побили і згвалтували. Лікарі діагностували у потерпілої відкритий перелом черепа в декількох місцях, множинні рвані рани обличчя, п'ять глибоких різаних ран голови, множинні удари і садна.

28 червня за підозрою у здійсненні згвалтування, розбійного нападу і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, від якого також постраждала жінка.