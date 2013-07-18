Донецькі прикордонники конфіскували у росіянина $25 тисяч і джип

Донецькі прикордонники вилучили у громадянина Росії незадекларовані майже 25 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, 52-річний росіянин перетинав державний кордон в пункті пропуску «Успенка» автомобілем «Тоyoта Land Cruiser» вчора вночі.

Для проходження оформлення він обрав смугу руху «зелений коридор», тим самим показуючи, що не має заборонених предметів. Проте у прикордонників вже була інформація, що він спробує приховано перевезти через держкордон кошти, тому вони ініціювали поглиблений огляд його транспортного засобу, під час якого виявили схованку. Облаштував її чоловік у люку даху автівки. В ній знаходилося 24,8 тис. дол., зазначається в повідомленні.

Приховані кошти у росіянина вилучили. Також він втратив і автомобіль 2008 року випуску вартістю майже 640 тис. грн, як засіб перевезення товару, повідомили у прикордонній службі.