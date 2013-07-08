Донецькі прикордонники склали протокол на людину, яка померла у 2006 році

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою міста Маріуполя протягом червня поточного року проводилася перевірка відділу прикордонної служби «Маріуполь» Донецького прикордонного загону, за результатами якої було виявлено низку порушень чинного законодавства, допущених прикордонниками.

Зокрема, під час перевірки було встановлено, що працівники відділу прикордонної служби притягали до адміністративної відповідальності померлого громадянина.

За словами старшого прокурора прокуратури міста Маріуполя Вадима Редька, прикордонним нарядом складено протокол про адміністративне правопорушення стосовно громадянина, який нібито порушив прикордонний режим, здійснивши вихід у море і причалювання поза пунктом базування.

«Проте, як встановлено перевіркою, громадянин помер ще у 2006 році, а постанова про притягнення зазначеного громадянина до відповідальності, відповідно, незаконна. За результатами перевірки прокуратурою міста внесено подання про скасування незаконної постанови і припинено справу», - повідомив Редько.

Він також відзначив, що окрім цього, прокуратурою виявлені факти незаконного закриття справ про адміністративні правопорушення, безпідставне звільнення осіб від передбаченої законом відповідальності або навпаки - незаконного притягання осіб до відповідальності. Також було виявлено, що співробітники прикордонного загону не направляли повідомлення про кримінальні порушення для реєстрації у ЄРДР.

За фактами виявлених порушень внесено 7 актів прокурорського реагування, і 24 особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності.