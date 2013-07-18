На Житомирщині рекетири тероризували заготівельників чорниць

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України спільно з органами внутрішніх справ викрили та припинили протиправну діяльність угруповання з 5 зловмисників, яке займалося вимаганням майна у місцевих сезонних заготівельників лісових ягід.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби УСБУ України у Житомирській області Ірина Мартинюк, застосовуючи фізичний і психологічний тиск, погрожуючи розправою і знищенням майна, правопорушники вимагали у місцевих приватних підприємців-заготівельників чорниці майно та змушували їх реалізовувати вказаному підприємцю лісові ягоди за суттєво заниженими цінами.

Ситуація, що склалася навколо сезонної заготівлі лісових ягід у Баранівському і Романівському районах Житомирської області, викликала значну суспільну напругу і обурення місцевого населення.

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Як встановили оперативники, групу вимагачів організували 22-річний раніше судимий за підроблення документів приватний підприємець з Баранівки та 33-річний тричі засуджений за крадіжку, розбій і незаконне зберігання наркотиків житель Новограда-Волинського. До складу угруповання входило ще троє офіційно ніде непрацюючих жителів тих же районних центрів Житомирської області.

У результаті спецоперації під час проведення слідчих дій співробітники СБУ затримали членів угруповання в рамках зареєстрованого слідчими УСБУ кримінального провадження за ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання), відкритого 9 липня цього року.

Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання УМВС України в Житомирській області. Досудове розслідування триває.