Янукович доручив знайти рибалок, які зникли в Азовському морі

Президент України Віктор Янукович доручив уряду забезпечити пошук громадян України, які зникли безвісти 17 липня 2013 року в результаті зіткнення українського маломірного судна з катером берегової охорони Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації у північно-східній частині Азовського моря, у районі коси Довжанська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Кабінет міністрів України має вжити комплексних заходів для запобігання подібним трагедіям у майбутньому, а компетентні органи – провести усебічне, повне та об’єктивне розслідування зазначеної події.

Міністерству закордонних справ України доручено надати необхідну консульську допомогу громадянину України, який постраждав в результаті зіткнення, родинам загиблих та зниклих безвісти громадян України.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 липня катер берегової охорони прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом, двоє рибалок загинули. Одного з членів екіпажу врятовано, пошук ще 2 осіб триває.

Зокрема, за даними Державної прикордонної служби України, «в районі коси Довжанська під час переслідування та маневрування сталося зіткнення прикордонного катера Російської Федерації з українським маломірним судном. Внаслідок інциденту рибальське судно перевернулося. За попередньою інформацією, одного з членів екіпажу врятовано. Сьогодні близько 5.30 ранку у ході пошуково-рятувальних заходів були знайдені тіла 2 потонулих рибалок, пошук ще 2 осіб, які перебували на баркасі, триває.

Сьогодні, 18 липня, до Міністерства закордонних справ України було викликано Тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія Воробйова. Під час зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ України Руслан Демченко висловив глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з діями російських прикордонників та непропорційністю застосованих ними заходів, які призвели до трагічних наслідків, і вручив представнику російського Посольства ноту.

Українська сторона вимагає проведення всебічного та об’єктивного розслідування цього інциденту за участю українських та російських компетентних органів, а також вжиття заходів з метою недопущення повторення подібних випадків у майбутньому, підкреслили в МЗС.

У відповідь російська сторона висловила співчуття у зв’язку з інцидентом, в якому постраждали українські громадяни, а також запевнила в тому, що з її боку будуть вжиті необхідні заходи з метою забезпечення належного розслідування зазначеного інциденту, поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Російська сторона також запевнила, що надасть всебічного сприяння лікуванню постраждалих, пошуку зниклих безвісти, а також репатріації тіл загиблих українських громадян, йдеться в повідомленні.