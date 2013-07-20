Знайшли тіло ще одного рибалки, що загинув від зіткнення з прикордонниками РФ

Сьогодні в результаті проведення пошукових дій було знайдено тіло ще одного українського рибалки, який загинув в результаті зіткнення українського маломірного судна з катером берегової охорони Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації у північно-східній частині Азовського моря, у районі коси Довжанська.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, таким чином, на сьогодні вже знайдено трьох загиблих, один рибалка перебуває у лікарні, а ще один зник безвісти.

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Також Перебийніс повідомив, що тіла двох рибалок, які було знайдено раніше, буде доставлено в Україну сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 17 липня катер берегової охорони Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом, двоє рибалок загинули. Одного із членів екіпажу було врятовано.

Президент України Віктор Янукович доручив уряду забезпечити пошук громадян України, які зникли безвісти в результаті інциденту.

До МЗС України було викликано тимчасового повіреного РФ в Україні Андрія Воробйова. Під час зустрічі т.в.о. міністра закордонних справ Руслан Демченко висловив глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з діями російських прикордонників і непропорційністю застосованих ними заходів, які призвели до трагічних наслідків, та вручив російському дипломату ноту.

У відповідь російська сторона висловила співчуття у зв’язку з інцидентом, а також запевнила в тому, що з її боку буде вжито необхідних заходів з метою забезпечення належного розслідування.